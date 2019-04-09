Студентка из Москвы пожаловалась на тошноту и не проснулась на следующий день

Полиция выясняет обстоятельства случившегося и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Студентка столичного Промышленно-экономического колледжа имени Плеханова почувствовала озноб и тошноту после концерта, а на следующее утро её обнаружили уже мёртвой, сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После мероприятия 18-летняя девушка приехала домой к своему другу. Скорую вызывать не стали. Парень просто уложил её спать. На следующее утро он обнаружил возле себя подругу уже мёртвой.

По предварительным данным, причина смерти — кардиомиопатия или отравление. Сейчас полиция проводит экспертизы, чтобы выяснить обстоятельства дела. По их результатам станет ясно, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве девушка взяла в ванну телефон и погибла от удара током.