Кабмин поддержал отмену клеток и "аквариумов" в судах

Читайте также

Кабмин поддержал отмену клеток и "аквариумов" в судах

19

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Никеричев Андрей

Ранее изучить этот вопрос премьер Дмитрий Медведев поручал Минюсту, МВД и Минфину.

Правительство РФ поддержало законопроект о запрете клеток и "аквариумов" для обвиняемых в залах судебных заседаний. О положительном заключении кабмина на заседании Комитета Совфеда по конституционному законодательству рассказал его председатель Андрей Клишас.

Проект заключения правительства на законопроект, подготовленный Минюстом, положительный, — уточнил парламентарий.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судов защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×