Кабмин поддержал отмену клеток и "аквариумов" в судах

Правительство РФ поддержало законопроект о запрете клеток и "аквариумов" для обвиняемых в залах судебных заседаний. О положительном заключении кабмина на заседании Комитета Совфеда по конституционному законодательству рассказал его председатель Андрей Клишас.
— Проект заключения правительства на законопроект, подготовленный Минюстом, положительный, — уточнил парламентарий.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судов защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых.
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