Патриарх Кирилл вручил Матвиенко орден Святой равноапостольной княгини Ольги

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко стала первой дамой, которая имеет все три степени высшего ордена РПЦ. Орден Святой равноапостольной княгини Ольги третьей степени спикеру Совфеда за вклад в развитие церковно-государственных отношений и по случаю прошедшего юбилея вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Матвиенко призналась, что для неё честь получить высокую награду, и поблагодарила главу РПЦ за поздравления и за "личное доброе отношение". Спикер Совфеда уточнила, что с патриархом они знакомы с 1970-х годов.
Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил председателя Совфеда РФ Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени