Патриарх Кирилл вручил Матвиенко орден Святой равноапостольной княгини Ольги

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Патриарх Кирилл вручил Матвиенко орден Святой равноапостольной княгини Ольги

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Он поздравил политика с прошедшим юбилеем и отметил её вклад в развитие церковно-государственных отношений.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко стала первой дамой, которая имеет все три степени высшего ордена РПЦ. Орден Святой равноапостольной княгини Ольги третьей степени спикеру Совфеда за вклад в развитие церковно-государственных отношений и по случаю прошедшего юбилея вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Матвиенко призналась, что для неё честь получить высокую награду, и поблагодарила главу РПЦ за поздравления и за "личное доброе отношение". Спикер Совфеда уточнила, что с патриархом они знакомы с 1970-х годов.

Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил председателя Совфеда РФ Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины.

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