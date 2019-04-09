В Ленобласти школьницы подожгли дом ради лайков в "Инстаграме"

Всё началось с мелкой шалости. Теперь расплачиваться придётся родителям участниц инцидента.

В Ленинградской области школьницы ради лайков в "Инстаграме" развели костёр в недостроенном частном доме, и вскоре тот сгорел. Об этом сообщается в паблике "Инцидент".

Поджог был совершён в деревне Турышкино 6 апреля. В МЧС рассказали, что дом горел на площади 24 квадратных метра, однако информацию о поджоге не подтвердили. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что три школьницы подожгли картонные коробки в доме и убежали. Свои действия они транслировали в "Инстаграме".

Дом, где произошёл инцидент, возводила женщина своими силами, но не смогла достроить его из-за проблем в семье. Отмечается, что отец одной из несовершеннолетних пообещал компенсировать ущерб.

Ранее Лайф рассказывал о том, что житель Владивостока поджёг машину знакомой из-за шуточного видео.