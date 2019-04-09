Песков — о разговоре Путина с Мироновым про Серебренникова: Не надо подслушивать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения ряда СМИ о разговоре главы государства Владимира Путина с актёром Евгением Мироновым относительно дальнейшей судьбы режиссёра Кирилла Серебренникова.

— Вы знаете, я только воспроизведу слова своего руководителя и скажу: "Не надо подслушивать", — сказал он на вопрос, действительно ли имела место беседа Путина и Миронова на такую тему.

Режиссёр Кирилл Серебренников был под домашним арестом с августа 2017 года. Ему и другим фигурантам дела "Седьмой студии" вменяют похищение денег, которые были выделены в 2011–2014 годах на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа". 8 апреля Мосгорсуд изменил Серебренникову меру пресечения на подписку о невыезде.