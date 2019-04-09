Опубликовано видео задержания сторонника "Правого сектора" Пирожка

В ходе обыска изъяты идеологические и агитационно-пропагандистские материалы "Правого сектора".

ФСБ опубликовала видео задержания в Московском регионе сторонника радикальной организации "Правый сектор"* по фамилии Пирожок.

Отвечая на вопрос, за что он задержан, мужчина ответил, что не совсем понимает. На обнародованных кадрах видно, что в ходе обыска изъяты идеологические и агитационно-пропагандистские материалы "Правого сектора".

Как сообщалось ранее, в 2014 году мужчина вступил в ряды организации под псевдонимом Чирка Роман и возглавил отряд радикалов, занимавшийся "партизанской войной против России".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.