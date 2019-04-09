Эксперт оценил слова Порошенко о чудо-ракете: Выдаёт желаемое за действительное

Украинский лидер похвастался крылатым оружием с радиусом поражения более 1000 км. Но подтверждений этому не нашлось.

Военный эксперт Владислав Шурыгин озадачен заявлением Петра Порошенко о новой украинской крылатой ракете, радиус поражения которой якобы свыше тысячи километров. По словам собеседника Лайфа, это мало похоже на правду.

— Совершенно неясно, о чём говорит президент Украины. По крайней мере, никаких реальных разработок ракеты, где речь идёт о тысяче километров, нигде в украинском ВПК не велось. И вполне возможно, что Пётр Алексеевич, как это уже было не раз, выдаёт желаемое за действительное, — заявил Шурыгин в беседе с Лайфом.

Эксперт напомним, что на данный момент известно об испытаниях двух ракет на Украине: это противокорабельные ракеты "Нептун" и ракетный комплекс "Ольха-М".

— "Нептун" — это фактически ракета, созданная на базе советских технологий Х-55, по которой Украина имеет документацию ещё с советского времени и просто провела её модернизацию. "Ольха-М" — это такая же система, модернизация ракеты "Ураган", у которой тоже улучшены характеристики и добавлены системы самонаведения, — комментирует он. — Поэтому совершенно неясно, о какой тысяче километров говорит украинский президент.

Как уже сообщал Лайф, Порошенко утверждает, что у его страны есть крылатая ракета, радиус поражения которой якобы свыше тысячи километров. По его словам, она также способна нести заряд весом 150 килограммов.