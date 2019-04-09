Визит главы МИД Ирландии в Москву отменён из-за Brexit

Во внешнеполитическом ведомстве заявили о необходимости присутствия дипломата в своей стране в связи с данной ситуацией.

Визит заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и торговли Ирландии Саймона Коувени в Москву, намеченный на 10−11 апреля, отменён из-за Brexit. Об этом сообщили в МИД России.

— Нас предупреждали, что такое может произойти. Ирландская сторона официально подтвердила, что ситуация с Brexit не разрешилась, соответственно, требуется присутствие на месте, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, 29 марта британский парламент в третий раз отверг предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по Brexit. Между тем к 12 апреля Лондон должен представить ЕС свой план действий или же покинуть организацию в тот же день. Мэй вновь попросила у Евросоюза отложить сроки выхода страны из содружества. На этот раз до 30 июня.