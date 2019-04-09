Подросток остался жив после удара током в 10 тысяч вольт

В Запорожье 14-летний подросток получил мощнейший удар током в 10 тысяч вольт и остался жив, сообщает УНИАН.
По словам мальчика, он увидел трансформаторную будку и решил взглянуть, какой предохранитель находится внутри. Когда он проник в электрощитовую, его поразил удар.
Сейчас подросток находится в больнице. Известно, что он получил сильные ожоги рук. Врачи оценивают его состояние как "средней тяжести".
Ранее Лайф сообщал, что в Москве девушка взяла в ванну телефон и погибла от удара током.
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