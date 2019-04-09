Жванецкий перенёс концерт в Калининградской области из-за сломанной руки

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий перенёс свой концерт в городе Светлогорске Калининградской области, который должен был состояться 14 апреля, на 9 июня из-за сломанной руки. Об этом сообщает администрация концертного зала "Янтарь-холл".
— Давайте пожелаем Михаилу Михайловичу скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении.
В пресс-службе концертного зала отметили, что ранее купленные билеты на концерт действительны на новую дату.
Как сообщалось ранее, народный артист России Михаил Жванецкий вошёл в топ-3 любимых юмористов россиян.
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