Мать найденных в подмосковной квартире детей-маугли вернулась домой пьяной

Дверь полицейским открыла 66-летняя бабушка, которая находилась дома с маленькими внуками.

Мать четырёх детей, обнаруженных в грязной, захламлённой квартире в подмосковных Мытищах, вернулась домой пьяной, когда там уже была полиция. Об этом рассказала журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По её словам, приехавшие по вызову полицейские услышали доносившиеся из квартиры детские крики и плач. Дверь открыла 66-летняя бабушка, которая находилась дома с маленькими внуками.

— В процессе выяснения обстоятельств в квартиру вошла 32-летняя мать малолетних, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, — уточнила Петрова.

Как ранее писал Лайф, в Московской области обеспокоенные состоянием детей соседи вызвали полицию. В квартире обнаружили четверых детей возрастом от двух до восьми лет. В отношении их матери возбудили уголовное дело. На кадрах из квартиры видно, что не посещавшие детсад и школу дети жили в ужасных условиях.