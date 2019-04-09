Moody’s предрёк статус самых благополучных регионов Татарстану, Башкирии и ХМАО

Крупные инвестиции в сырьевые сектора позволят нескольким регионам значительно опережать своих конкурентов по уровню доходов в 2019–2020 годах.

Международное рейтинговое агентство Moody's представило прогноз по доходам российских регионов на период с 2019 по 2020 год. Сразу отметим, что положительная динамика (темп роста доходов) на большей части страны будет достаточно низкой. Впрочем, будут и исключения: это Москва, Санкт-Петербург, а также сырьевые регионы.

В отчете Moody's сказано, что инвестиции в добывающие регионы в последние года оставались сильными даже на фоне высоких цен на нефть и девальвации рубля. Эти экономические факторы останутся неизменными и в 2019 году, что выведет в число самых благополучных регионов Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан и Башкирию.

— Экспортно ориентированные регионы благодаря налоговым отчислениям продолжат опережать другие субъекты федерации, — уверены эксперты Moody's.

Ранее были названы регионы с самым высоким качеством жизни. Помимо двух столиц и Подмосковья, в десятке лидеров оказались Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Липецкая и Калининградская области.

Другой рейтинг выявил регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции. Так, в Ямало-Hенецком автономном округе средняя зарплата в провинции составила 87 тысяч рублей в месяц. Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей). На третьей строчке расположилась Магаданская область (81,4 тысячи рублей).