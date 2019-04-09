Мать погибшего в Приморском крае солдата узнала о смерти сына из соцсетей

До дембеля Валерию оставалось 55 дней — дома его возвращения из армии очень ждали.

Мать солдата-срочника Валерия Степанова, подорвавшегося на мине в Приморском крае, узнала о гибели сына из родительского чата в соцсети. Об этом Лайфу рассказала двоюродная сестра погибшего Ольга Тарасова.

Людмила Степанова увидела сообщение о том, что кто-то из ребят подорвался на мине, и сразу поняла, что речь идёт о её сыне, хотя о личности погибшего ничего не сообщалось. Женщина знала, что Валерий в тот день был в наряде.

— Она поняла, просто как мать поняла, что это он, — пояснила Тарасова.

По её словам, Степанова очень ждала возвращения сына из армии: до дембеля Валерию оставалось 55 дней, у них были очень близкие отношения.

Сослуживцы через соцсеть нашли родную сестру погибшего — лишь после этого командир позвонил родственникам Степанова и рассказал о случившемся. По факту мать солдата узнала о гибели сына из соцсети.

— То, что он был хороший парень, трудолюбивый, работящий, это я вам точно могу сказать. Он хотел в армию, он ушёл с института, он сказал: "Я приеду — доучусь, мам". Хороший парень был, положительный. Он ни с кем не конфликтовал, он никогда не ругался, он всех защищал всегда, — рассказала двоюродная сестра погибшего Ольга.

Она уточнила, что брат учился в Самарском государственном университете путей сообщения и решил уйти в армию, чтобы служить со сверстниками.

Тарасова подчеркнула, что все расходы по транспортировке тела солдата в родной регион оплачивает Минобороны России, в финансовой помощи семья погибшего не нуждается.

Ранее Лайф сообщал, что второй солдат, получивший касательное ранение мягких тканей бедра, чувствует себя хорошо — врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.