Криминального авторитета Таро арестовали сразу после освобождения из колонии

Тариэл Мулухов недолго был на свободе. Ожидается, что в скором времени его выдворят из страны.

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу после освобождения из колонии "Чёрный дельфин". Суд города Соль-Илецка в Оренбуржье поместил его под стражу на 40 дней.

— Его арестовали прямо у выхода из колонии: по ходатайству прокурора района суд арестовал его на 40 дней, он будет содержаться в СИЗО номер 3 до 19 мая, — сообщила РИА "Новости" помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.

Ожидается, что Таро выдворят за пределы РФ, так как у него нет российского гражданства и он имеет непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления.

Сегодня стало известно о его освобождении из "Чёрного дельфина", где он отбывал десятилетний срок за вымогательство и похищение бизнесмена из Москвы.