Путин поручил принять в 2019 году новую стратегию развития Арктики

Также глава государства распорядился, чтобы кабмин ускорил разработку закона об особой системе преференции для инвесторов в данном регионе.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По его словам, она должна объединить мероприятия по реализации нацпроектов и госпрограмм, а также инвестиционные планы инфраструктурных компаний и программы развития арктических регионов и городов.

— Уже в этом году намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года, — сказал глава государства на V Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога" в Санкт-Петербурге.

Для скорейшего принятия проекта Путин поручил кабмину ускорить разработку закона об особой системе преференции для инвесторов в данном регионе.

Он также призвал сделать Северный морской путь безопасным и выгодным для грузоотправителей. В частности, президент заявил о необходимости снизить плату за ледокольное сопровождение судов по Севморпути.