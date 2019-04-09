Путин пообещал льготы бизнесменам, инвестирующим в Арктику

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Путин пообещал льготы бизнесменам, инвестирующим в Арктику

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Никольский

Глава государства попросил кабмин оперативно разработать соответствующий законопроект.

Президент России Владимир Путин пообещал преференции бизнесменам, которые инвестируют в Арктику. Об этом российский лидер заявил, выступая на Арктическом форуме. Трансляцию мероприятия ведёт Лайф.

По словам главы государства, он попросил правительство подготовить соответствующий законопроект.

И прошу провести эту работу оперативно, с тем чтобы этот закон был принят Госдумой уже в осеннюю сессию, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил о необходимости принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По его словам, она должна объединить мероприятия по реализации нацпроектов и госпрограмм, а также инвестиционные планы инфраструктурных компаний и программы развития арктических регионов и городов.

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