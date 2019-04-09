Путин заявил, что Россия будет наращивать перевозки по Севморпути

По словам главы государства, минувший год стал рекордным по объёмам транспортировки грузов по данному пути.

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении России наращивать грузоперевозки по Северному морскому пути. Об этом он сказал на пленарном заседании в рамках V Международного арктического форума "Арктика — территория диалога" в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил, что за минувший год по Севморпути было перевезено 20 миллионов тонн грузов — втрое больше советского рекорда 1987 года. Для дальнейшего развития данного направления нужно улучшать порты и метеонаблюдение, а также совершенствовать ледокольный флот.

Путин добавил, что Северный морской путь необходимо сделать привлекательным и безопасным для грузоотправителей, в частности посредством снижения платы за ледокольное сопровождение судов.

Ранее президент заявил о необходимости принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года.