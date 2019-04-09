Путин: Россия уже несколько лет ведёт генеральную уборку Арктики

Россия уже несколько лет ведёт так называемую генеральную уборку Арктики. За это время было вывезено более 80 тысяч тонн потребительских отходов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного арктического форума.

— Вот уже несколько лет мы ведём так называемую генеральную уборку арктической территории. Начиная с 2012 года вывезено и утилизировано более 80 тысяч тонн отходов, — заявил российский лидер.

Президент также отметил, что Россия будет развивать систему особо охраняемых природных территорий и заповедников — в первую очередь речь идёт о парке "Русская Арктика".

— Важно предусмотреть дополнительные меры по развитию цивилизованного экологического туризма и созданию необходимой инфраструктуры, — подытожил он.

Ранее Путин заявил о необходимости принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года.