Экономист напомнил, кто виноват в долгах Украины

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что страна "зажата долгом".

Внешние долги Украины формировались годами и ушли не на благосостояние страны, а "по рукам" при президенте Петре Порошенко. Так старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал Лайфу заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о "зажатой долгом" стране.

— И тут, когда премьер-министр украинский Гройсман говорит о долге, было бы интересно, конечно, если бы он иллюстрировал тем, на что были потрачены эти деньги и как они были использованы. Вот этот элемент там отсутствует, потому что деньги, грубо говоря, разошлись по рукам, — заявил Оленченко.

По его мнению, подобные заявления украинскими политиками делаются для влияния на электорат, чтобы поддержать кандидата в президенты Петра Порошенко.

— Фактически получается, что украинского избирателя побуждают голосовать за растрату денег, и за то, что эти деньги не были использованы для улучшения его благосостояния, — добавил Оленченко.

Напомним, Гройсман сетовал, что треть бюджета Незалежной идёт на погашение внешних займов.