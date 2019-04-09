Путин заявил о возможной докапитализации Фонда развития Дальнего Востока

Российский лидер напомнил о том, что теперь в сферу ответственности Министерства по развитию региона входит Арктика.

Президент России Владимир Путин заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Международном арктическом форуме, что обеспечение финансирования арктических проектов может потребовать докапитализации Фонда развития Дальнего Востока.

Российский лидер напомнил о расширении полномочий Министерства по развитию Дальнего Востока, отметив, что теперь в сферу ответственности ведомства входит Арктика. Путин заявил, что считает логичным распространить работу институтов развития Дальнего Востока на арктический регион.

Президент России также оценил развитие диалога по Арктике между государствами региона.