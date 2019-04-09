Путин оценил развитие международного диалога по Арктике

Глава государства отметил положительный момент того, что арктическая тематика помогает понять пути решения общих задач.

Президент России Владимир Путин оценил развитие диалога по Арктике между странами региона. По его словам, общение не прекращалось, а сама тематика позволяет понять необходимость сотрудничества в данной сфере.

— Что касается политических отношений, то это, безусловно, позитивный процесс, хотя вы знаете, я же в своём выступлении сказал, что мы не прерывали своих контактов по арктической тематике,— сказал российский лидер, выступая на пленарном заседании V Международного арктического форума.

Глава государства отметил, что Финляндия возглавляет Арктический совет и очень многое сделала для того, чтобы "поставить, обсудить, добиться решения ключевых вопросов". Путин также напомнил, что перед тем, как выступить на пленарном заседании форума, он провёл встречу с финским лидером Саули Ниинистё.

— То, что арктическая тематика помогает нам понять необходимость сотрудничества и решения общих задач, — это, конечно, очень хорошо, — резюмировал президент.

Ранее Путин заявил о необходимости принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года и пообещал преференции бизнесменам, инвестирующим в этот регион.