Путин оценил развитие международного диалога по Арктике

Президент России Владимир Путин оценил развитие диалога по Арктике между странами региона. По его словам, общение не прекращалось, а сама тематика позволяет понять необходимость сотрудничества в данной сфере.
— Что касается политических отношений, то это, безусловно, позитивный процесс, хотя вы знаете, я же в своём выступлении сказал, что мы не прерывали своих контактов по арктической тематике,— сказал российский лидер, выступая на пленарном заседании V Международного арктического форума.
Глава государства отметил, что Финляндия возглавляет Арктический совет и очень многое сделала для того, чтобы "поставить, обсудить, добиться решения ключевых вопросов". Путин также напомнил, что перед тем, как выступить на пленарном заседании форума, он провёл встречу с финским лидером Саули Ниинистё.
— То, что арктическая тематика помогает нам понять необходимость сотрудничества и решения общих задач, — это, конечно, очень хорошо, — резюмировал президент.
Ранее Путин заявил о необходимости принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года и пообещал преференции бизнесменам, инвестирующим в этот регион.
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