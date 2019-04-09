Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении закон о надёжном Интернете

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Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении закон о надёжном Интернете

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Фото: © Wikimedia Commons

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о надежном Интернете. Об этом журналистам сообщил глава комитета Леонид Левин.

По его словам, были внесены корректировки, которые уточняют, что Роскомнадзор "определяет порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети оператора связи технических средств противодействия угрозам".

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении автономной работы Рунета в случае отключения от Глобальной сети. Документ предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и надежной работы Интернета в России.

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