Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении закон о надёжном Интернете

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о надежном Интернете. Об этом журналистам сообщил глава комитета Леонид Левин.

По его словам, были внесены корректировки, которые уточняют, что Роскомнадзор "определяет порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети оператора связи технических средств противодействия угрозам".

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении автономной работы Рунета в случае отключения от Глобальной сети. Документ предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и надежной работы Интернета в России.