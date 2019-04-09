Путин и премьер Швеции устроили стихотворный баттл — видео

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Путин и премьер Швеции устроили стихотворный баттл — видео

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Политики процитировали отрывки из "Медного всадника" Александра Сергеевича Пушкина.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, принимающий участие в Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, признался, что этот город напоминает ему о мирных и не очень временах в истории российско-шведских отношений. Он процитировал отрывок из повести "Медный всадник" Александра Пушкина.

Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложен

На зло надменному соседу.

Этими словами Стефан Лёвен вызвал улыбки и смех у собравшихся.

Ура, мы ломим — гнуться шведы, — процитировал Пушкина в свою очередь уже Владимир Путин.

Ранее на мероприятии отличился президент Исландии: Гвюдни Йоуханнессон на русском языке рассказал о важности дружбы. Лайф публиковал видео его обращения к гостям форума.

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