Путин и премьер Швеции устроили стихотворный баттл — видео

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, принимающий участие в Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, признался, что этот город напоминает ему о мирных и не очень временах в истории российско-шведских отношений. Он процитировал отрывок из повести "Медный всадник" Александра Пушкина.
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Этими словами Стефан Лёвен вызвал улыбки и смех у собравшихся.
— Ура, мы ломим — гнуться шведы, — процитировал Пушкина в свою очередь уже Владимир Путин.
Ранее на мероприятии отличился президент Исландии: Гвюдни Йоуханнессон на русском языке рассказал о важности дружбы. Лайф публиковал видео его обращения к гостям форума.
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