"Люди Икс" ещё очень долго не станут частью киновселенной Marvel

Руководитель Marvel Кевин Файги решил поделиться дальнейшей судьбой кинофраншизы.

Продюсер Кевин Файги признался, что расширенная киновселенная Marvel не планирует объединяться с франшизой "Людей Икс" ещё достаточно длительный срок. Этого не произойдёт, даже невзирая на то, что между Fox и Disney уже заключена сделка. Об этом сообщает Cnalifestyle.

По словам Файги, в настоящий момент Marvel продолжает работу над 5-летним планом. Он формировался ещё до того, как Disney приобрела Fox. Продюсер добавил, что компанию не волнует, когда и в какой ленте появятся люди Икс, так как самое главное для Файги — что эти супергерои "вернулись домой" (в Marvel).

Ранее Хатч Паркер (продюсер "Тёмного Феникса") заявлял, что сделка между Fox и Disney не должна привести к закрытию вселенной "Людей Икс". Поклонники серии при этом считают, что франшизу ждёт перезапуск.