Макрон хочет встретиться с Порошенко и Зеленским до второго тура выборов

Ранее стало известно, что 12 апреля действующий украинский президент планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Французский лидер Эмманюэль Макрон до второго тура президентских выборов на Украине хочет встретиться с кандидатами — действующим главой Незалежной Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание "Левый берег", ссылаясь на источник в дипкругах.

Даты и место встречи не сообщаются.

Как ранее сообщалось, президент Украины Пётр Порошенко 12 апреля отправится в Германию, где встретится с канцлером страны Ангелой Меркель. Представитель немецкого кабмина отметил, что правительство не видит признаков оказания украинскому лидеру поддержки в борьбе за высший государственный пост в его предстоящей встрече, но эксперты, которых опросил Лайф, уверены, что эта поездка нужна президенту Незалежной для того, чтобы доказать Владимиру Зеленскому, что за ним стоит Европа.

7 апреля украинская ЦИК опубликовала окончательные итоги первого тура выборов президента Украины. По итогам обработки 100% протоколов лидирует Владимир Зеленский — 30,24% голосов, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,95% граждан, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,4%. Второй тур назначен на 21 апреля.