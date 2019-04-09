Вологодский священник пойдёт под суд за развращение 12-летней

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Вологодский священник пойдёт под суд за развращение 12-летней

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

По данным следствия, обвиняемый отправлял несовершеннолетней фото порнографического характера.

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении настоятеля храма, который был задержан 9 октября 2018 года по подозрению в развращении 12-летней школьницы и распространении порнографических материалов. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия, 48-летний обвиняемый неоднократно совершал развратные действия с 12-летней девочкой, заведомо достоверно зная, что она не достигла 14-летнего возраста, — уточнили в управлении.

В ходе расследования правоохранители изучили переписку священника со школьницей в соцсетях. Следователи установили, что мужчина отправлял девочке фотографии порнографического содержания, включая снимки несовершеннолетних. Обвиняемый свою вину признал полностью. Материалы дела направлены в суд.

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