Этнокультурный проект "Легенды Ингушетии" обойдётся в 2 млн рублей

Местное правительство хочет в ближайшее время положить начало новому культурному фестивалю.

В Ингушетии в рамках года театра местные власти планируют реализовать этнокультурный проект под названием "Легенды Ингушетии". На его реализацию будет выделено порядка 2 млн рублей из федерального бюджета.

Отмечается, что проект будет носить длительный характер. По словам Микаэла Базоркина (министр культуры Ингушетии. — Прим. Лайфа), увидеть фестиваль можно будет с августа по декабрь этого года. Информацией об этом поделился Regnum.

Проект уже получил одобрение со стороны Министерства культуры России. В региональном ведомстве считают, что данный проект позволит познакомить множество людей с местной культурой.