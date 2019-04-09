В Минобороны опровергли информацию о переброске в Сирию Су-57

В ведомстве уточнили, что снимки российского истребителя пятого поколения были сделаны в 2018 году.

Минобороны РФ опровергло информацию о новой переброске истребителей Су-57 в Сирию.

Ранее одно из сетевых изданий сообщило, что на российскую базу Хмеймим прибыли два новейших истребителя. Публикация была сделана со ссылкой на фотографии в соцсетях.

В Минобороны отметили, что в сервисе Google maps опубликовали старые снимки авиабазы Хмеймим с российскими истребителями пятого поколения. Как уточнили в ведомстве, теперь это обновлённое изображение авиабазы доступно любому пользователю сервиса Google maps.

— Сами же фотографии российского истребителя пятого поколения на авиабазе Хмеймим были сделаны в 2018 году во время его испытаний в реальных боевых условиях, о чём официально сообщалось российским военным ведомством, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Лайф сообщал, что американские СМИ назвали Су-57 смертельным противником для F-22.