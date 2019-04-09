Члена банды Басаева приговорили к 11 годам колонии за нападение на Будённовск

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Члена банды Басаева приговорили к 11 годам колонии за нападение на Будённовск

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Въезд в город Будённовск в 1995 году. Фото: © РИА "Новости" / Александр Земляниченко

Дело слушалось в особом порядке. Исламов заключил досудебное соглашение и признал вину.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам колонии общего режима члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на город Будённовск летом 1995 года. Об этом сообщает ТАСС.

Руслана Исламова признали виновным в преступлениях против жизни, здоровья и свободы личности, бандитизме и участии в теракте. Преступник, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, признал свою вину.

Ранее СК сообщал, что Исламову удавалось более 15 лет скрываться от правоохранителей. Он сменил фамилию и получил паспорт гражданина России.

Напомним, в результате нападения на Будённовск летом 1995 года погибло 129 человек, 317 получили ранения, более полутора тысяч удерживались в заложниках.

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