Эксперты заявили, что запрет чекушек не поможет победить пьянство

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу мелкой тары со спиртным на кассах магазинов.

Выкладка алкогольной продукции в мелкой таре в прикассовых зонах супермаркетов не повлияет на уровень потребления спиртного. Об этом Лайфу заявили руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз и гендиректор некоммерческого партнёрства "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский.

— Многие коллекционируют эти бутылочки, это же не значит, что все обязательно их выпивают <...> Ими не напьёшься, поэтому их и не покупают. Почему они лежат-то? Да потому что их практически никто не покупает, поэтому они и лежат у касс. Они вообще никакой роли не играют в потреблении, — сказал Дробиз.

По его словам, количество алкоголя в мелкой таре составляет всего несколько процентов от общего рынка, поэтому какой-либо запрет на выкладку у касс на рынок не повлияет.

Максим Черниговский также не считает запрет на продажу выставление алкоголя у касс перспективный путём в решении серьёзной проблемы.

— У нас в России есть ещё много других проблем, связанных с алкогольным рынком <...> Совершенно незаконным образом, причём в свободном режиме, около 3 тысяч сайтов на территории РФ реализуют псевдоалкогольную продукцию, — отметил он.

Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу мелкой тары со спиртным в прикассовых зонах супермаркетов, объяснив это тем, что такая торговля влияет на рост алкоголизма среди населения.