Netflix показал трейлер фильма про Бейонсе — видео

Читайте также

Netflix показал трейлер фильма про Бейонсе — видео

237

Продюсером будущей киноленты выступила сама певица, которая очень популярна в США.

Американская стриминговая площадка Netflix поделилась трейлером документального фильма "Возвращение домой". Соответствующее видео появилось на YouTube-канале сервиса.

Отмечается, что фильм расскажет о певице Бейонсе. Работа посвящена выступлению артистки на фестивале Coachella в прошлом году.

Режиссёром фильма и продюсером выступила сама Бейонсе. Картина расскажет о выступлении и закулисной съёмке. Премьера запланирована на 17 апреля.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×