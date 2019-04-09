Netflix показал трейлер фильма про Бейонсе — видео

Американская стриминговая площадка Netflix поделилась трейлером документального фильма "Возвращение домой". Соответствующее видео появилось на YouTube-канале сервиса.
Отмечается, что фильм расскажет о певице Бейонсе. Работа посвящена выступлению артистки на фестивале Coachella в прошлом году.
Режиссёром фильма и продюсером выступила сама Бейонсе. Картина расскажет о выступлении и закулисной съёмке. Премьера запланирована на 17 апреля.
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