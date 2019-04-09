Путин назвал тревожной тенденцией потепление в Арктике

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Путин назвал тревожной тенденцией потепление в Арктике

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Владимир Путин. Фото: © L!FE/Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин заявил о тревожной тенденции, говоря о потеплении в Арктике. Он отметил, что этот регион теплеет в четыре раза быстрее, чем весь остальной мир.

По нашим данным, Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир, а Россия — в два с половиной раза быстрее, чем остальной мир. Это разные, может быть, подсчёты, но то и другое — это, конечно, тревожная тенденция, — заявил Путин на пленарном заседании V Международного арктического форума.

Сегодня стартовал Международный арктический форум "Арктика — территория диалога", который проходит в Петербурге. Главная тема форума — "Арктика. Океан возможностей".

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