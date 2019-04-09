Путин оценил влияние санкций на развитие России в сфере энергетики

Ограничения со стороны Запада отчасти мешают, но, с другой стороны, стимулируют нас развивать собственные технологии, подчеркнули в Кремле.

Антироссийские санкции мешают развитию страны в сфере энергетики, однако мы всё равно ничего не "проспали". Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании V Международного арктического форума.

— Россия — это огромная страна с возможностями гидроэнергетики, мы развиваем и будем развивать атомную энергетику. У нас всего 16% генерации в атомной энергетике. Вот во Франции уже 90 с лишним, а у нас всего 16, мы должны хотя бы до 25 добраться. Наши соседи — Финляндия — собираются строить и так далее. Так что здесь мы ничего не проспали, — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что санкции России отчасти мешают, а отчасти подталкивают к тому, чтобы самим активно развивать собственные технологии. И тем не менее, по словам российского лидера, лучше бы без них обойтись.

— Лучше бы без всяких ограничений, которые искажают рынок, искажают мировую торговлю и ведут к замедлению темпов роста мировой экономики, — подытожил он.

Ранее лидер страны сообщил, что если ЕС отменит санкции против России, то и наша страна откажется от продовольственного эмбарго.