Путин порассуждал о последствиях падения цен на нефть ниже $40

Глава государства также отметил, что метод, которым Соединённые Штаты добывают топливо, является самым экологически вредным.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге, рассказал о последствиях падения цен на нефть ниже 40 долларов за баррель. По мнению главы государства, рентабельность добычи горючего топлива в США будет поставлена под вопрос в отличие от РФ.

— Если цены на нефть, скажем, ниже сорока долларов упадут, то рентабельность производства и рост добычи в Соединённых Штатах будут поставлены под вопрос, — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что метод гидравлического разрыва пласта, который использует США, является самым экологически вредным.

Ранее Путин заявил, что антироссийские санкции мешают развитию страны в сфере энергетики, однако мы всё равно ничего "не проспали".