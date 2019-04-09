Путин: США что-то "закручивают", лишь когда это выгодно им

Российский лидер привёл в пример сотрудничество американцев с "Ямал СПГ", которое продолжается, несмотря на санкции.

Президент России Владимир Путин уличил Соединённые Штаты в политике двойных стандартов, даже когда речь идёт о санкциях против нашей страны. Российский лидер напомнил, что первая отгрузка сжиженного газа с нового предприятия на "Ямал СПГ" ушла в Америку. То есть США что-то "закручивают" лишь когда это выгодно им, отметил российский лидер.

— Потому что там, где выгодно нашим американским партнёрам-друзьям, всё время везут, если в Европе, значит, они что-то там закручивают. А если невыгодно им, на интересы других стран они в последнее время как-то не очень обращают внимание, — заявил Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.

Отметим, что в правительстве США не раз высказывались против строительства "Северного потока — 2". Последний раз они заявили, что не исключают введения новых санкций из-за реализации этого проекта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что враждебное отношение Штатов к газопроводу сравнимо с "рэкетом".