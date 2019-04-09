Путин рассказал, от чего зависит будущее России

В частности, по его мнению, немаловажную роль играет эффективное использование внутренних ресурсов страны.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что будущее страны не зависит от санкционного давления. По его мнению, оно находится в прямой зависимости от креатива граждан и демократических преобразований в политике и экономике.

— Будущее России не зависит от санкций. Будущее России зависит только от нас, от того, насколько сможем эффективно преобразовывать политическую систему, насколько будем демократичными, выталкивать на поверхность здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан, — подчеркнул глава государства на пленарном заседании V Международного арктического форума.

Путин добавил, что немаловажную роль играет эффективное использование внутренних ресурсов российской экономики.

Также президент отметил, что антироссийские санкции мешают развитию страны в сфере энергетики, однако мы всё равно ничего "не проспали".