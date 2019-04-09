Чёрный Адам не появился в "Шазаме!" из-за Дуэйна Джонсона

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Чёрный Адам не появился в "Шазаме!" из-за Дуэйна Джонсона

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Фото: © Evan Agostini/Invision/AP

Ожидается, что съёмки будущей кинокартины про Чёрного Адама должны начаться в следующем году.

Актёр Дуэйн Джонсон рассказал, почему в фильме "Шазам!" не было суперзлодея Чёрного Адама, которого он должен был сыграть. Об этом сообщает SR.

По словам актёра, изначально он должен был исполнить эту роль в фильме. Однако Джонсон подумал, что его герой достоин сольного фильма. Таким образом, было принято решение не вводить суперзлодея в "Шазаме!".

Ранее стало известно, когда начнутся съёмки "Чёрного Адама" с Дуэйном Джонсоном. Сама лента должна выйти в конце 2021 года.

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