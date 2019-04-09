Путин пошутил над Орешкиным на пленарном заседании Арктического форума

Президент РФ Владимир Путин пошутил над главой МЭР Максимом Орешкиным во время пленарного заседания в рамках V Международного арктического форума "Арктика — территория диалога" в Санкт-Петербурге.

Во время пленарки российский лидер хотел уточнить цифры у главы Минэкономразвития относительно импортозамещения, однако тот не помнил.

— Не помнит. Министр экономического развития — и не помнит! — отметил Владимир Путин, и в зале раздался смех присутствующих.

Добавим, это не первая шутка российского лидера над главой МЭР. В прошлый раз глава государства с улыбкой назвал Орешкина туристом, попросив доложить о поездке на форум в Давосе.