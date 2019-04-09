В Китае девушку арестовали за откровенное видео с пионерским галстуком

Так она хотела привлечь внимание интернет-пользователей и увеличить количество просмотров своих роликов.

Полиция в китайской провинции Сычуань задержала девушку за публикацию в соцсетях видео, в котором она позирует в откровенном наряде с красным пионерским галстуком.

Известно, что с начала 2018 года девушка опубликовала четыре видеоролика на различных интернет-платформах. В них она была одета в откровенный красный наряд и красный пионерский галстук. Так она хотела привлечь внимание интернет-пользователей и увеличить количество просмотров своих роликов. Уточняется, что одно видео набрало более трёх миллионов просмотров.

Правоохранительные органы посчитали действия девушки нарушением закона "О защите памяти павших героев". Ей назначили административный арест на 12 суток и штраф. Кроме того, полиция потребовала удалить все видео и сделала предупреждение мужчине, который снимал ролики.

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