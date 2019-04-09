Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Говорухиным и Ландау

Как сообщалось ранее, режиссёр умер 4 апреля в возрасте 88 лет от остановки сердца.

Народного артиста СССР Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с режиссёром Станиславом Говорухиным и академиком Львом Ландау. В последний путь его приехали проводить сотни коллег, друзей и поклонников. Похороны также посетила делегация политиков из Грузии.

Как сообщалось ранее, гражданская панихида прошла в Московском доме кино. Режиссёра проводили в последний путь аплодисментами и криками "Браво!". Проститься с артистом пришли режиссёры Карен Шахназаров, Александр Адабашьян, Тигран Кеосаян, мультипликатор Юрий Норштейн и многие другие.

Георгий Данелия умер 4 апреля в возрасте 88 лет. У него остановилось сердце.