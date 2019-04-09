Путин рассказал, как США могут уравнять цены на американский и российский газ

Глава государства подчеркнул, что нельзя заставить домохозяйства в Европе покупать товар на 30% дороже, а значит, надо создать равные условия.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединённым Штатам осталось только принудить Европу оплачивать разницу в цене на американский и российский газ из своих национальных бюджетов.

— Потому что заставить на 30% больше покупать товар в рыночных условиях невозможно. Это невозможно сделать просто — не будут покупать. Домохозяйства же не будут платить просто так, — сказал Путин во время дискуссии на пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге.

Поскольку заставить покупать товар на 30% дороже нельзя, необходимо предоставить равные условия на голубое топливо — а именно разницу погасить из бюджетов, заметил президент. По его мнению, это был бы цинизм в высшей степени, однако если так дальше пойдёт, то и такое развитие событий исключить нельзя.

— Но это уже не наш выбор. Это выбор европейских партнёров, — заключил он.

Ранее Путин напомнил, что первая отгрузка сжиженного газа с нового предприятия на "Ямал СПГ" ушла в Америку. Он обратил внимание на то, что США что-то "закручивают", лишь когда это выгодно им.