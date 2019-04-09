Путин о докладе Мюллера: Гора родила мышь

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал возможное вмешательство России в избирательный процесс, со словами "гора родила мышь".

— Мы изначально говорили, что пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдёт, — отметил президент. — Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию. И что закончит, как гора родила мышь, для нас было понятно. Я всё время об этом говорил.

Глава государства пояснил, что не было никакого сговора между Россией и Дональдом Трампом, добавив, что Москва никогда не вмешивалась в американские выборы.

Напомним, в конце марта Мюллер завершил своё почти двухлетнее расследование "российского дела" и представил итоговый доклад главе Минюста США и генпрокурору Уильяму Барру. Сенат США не даёт опубликовать доклад, пока в него не будут внесены правки, скрывающие конфиденциальные данные.