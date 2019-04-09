Путин: США хотят загрузить свои оборонные предприятия европейскими деньгами

За требованиями США нарастить расходы Европы на безопасность стоит желание загрузить европейскими деньгами собственные оборонные предприятия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума.

По словам российского лидера, ухудшение международной ситуации для Вашингтона только предлог.

— Главный побудительный мотив — загрузить дополнительно европейскими деньгами оборонно-промышленный комплекс США. Вот и всё. Вот здесь и кроются основные ответы, — заверил он.

А ранее вице-президент США Майк Пенс предъявил ультиматум властям Турции: или покупка российских ЗРК С-400, или членство в НАТО и покупка самолётов F-35. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Америка не стесняется в выборе средств давления на союзников в любой сфере.