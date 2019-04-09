Путин заявил, что США борются с выгодным для Европы "Северным потоком — 2"

Такое же отношение со стороны Соединённых Штатов было и к "Северному потоку — 1".

Американские власти борются с "Северным потоком — 2", но он выгоден Европейскому союзу. Об этом на пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что с коллегами из Турции был построен "Турецкий поток", который заработает в конце этого года, а "с европейцами мы до сих пор не можем договориться".

— Так же абсолютно противодействовали наши американские партнёры в шестидесятых годах. Вообще проект "газ в обмен на трубы" мы с ФРГ делали, абсолютно то же самое было, — напомнил глава государства.

Путин отметил, что такое же отношение было к "Северному потоку — 1".

— Если бы "Северного потока-1 "не было, что бы происходило сейчас с международной энергетикой? Я вам могу сказать, что: цены были бы ещё больше, чем сегодня, — сказал президент, подчеркнув, что невозможно заставить покупать товары на 30 процентов дороже в рыночных условиях.

Ранее Путин заявил, что антироссийские санкции мешают развитию страны в сфере энергетики, однако мы всё равно ничего не "проспали". Российский президент также выразил уверенность в том, что будущее нашей страны зависит не от санкций.

Напомним, что строительство "Северного потока — 2" завершено на 37%. Канцлер Германии Ангела Меркель в феврале 2019 года выразила уверенность, что при условии диверсификации поставок ФРГ не станет зависима от российского газа.

Соцопросы показали, что большинство немцев поддерживают проект.