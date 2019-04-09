Украинцев призвали не брать взрывчатку и оружие на дебаты Порошенко и Зеленского

Помимо этого зрителей попросили не употреблять алкоголь и не провоцировать конфликтные ситуации.

На Украине гражданам, которые планируют посетить предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский", рекомендовали не брать с собой оружие, взрывчатку и любые предметы, которые можно использовать как оружие. С таким заявлением выступил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко на канале "112 Украина".

— Не брать с собой вещи, которые могут быть использованы как оружие или же оружие, <...> не брать даже те средства обороны, которые есть в свободной продаже, — сказал Шевченко.

Также людей попросили не пить алкоголь и не провоцировать конфликтные ситуации, ссоры, стычки и драки. По словам Шевченко, ожидается, что на стадион придёт 70 тысяч зрителей.

Напомним, Владимир Зеленский намерен провести дебаты с Петром Порошенко 19 апреля, однако Пётр Порошенко настоял на дебатах 14 апреля.