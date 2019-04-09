Титов выразил надежду, что Калви смягчат меру пресечения

Бизнес-омбудсмен считает, что положительным для фигуранта дела будет любое решение в этом направлении.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов надеется, что мера пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви будет изменена.

— Мы очень надеемся, что мера пресечения будет изменена. Это было бы и справедливо, и юридически правильно, — передаёт РИА "Новости" слова Титова.

Титов отметил, что залог был бы более приемлемой мерой пресечения, так как это не помешало бы Калви продолжать работать в России.

Омбудсмен выразил уверенность, что Калви не будет предпринимать попыток повлиять на свидетелей или покинуть Россию.

Басманный суд Москвы 21 февраля предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".