Титов выразил надежду, что Калви смягчат меру пресечения

Бизнес-омбудсмен Борис Титов надеется, что мера пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви будет изменена.
— Мы очень надеемся, что мера пресечения будет изменена. Это было бы и справедливо, и юридически правильно, — передаёт РИА "Новости" слова Титова.
Титов отметил, что залог был бы более приемлемой мерой пресечения, так как это не помешало бы Калви продолжать работать в России.
Омбудсмен выразил уверенность, что Калви не будет предпринимать попыток повлиять на свидетелей или покинуть Россию.
Басманный суд Москвы 21 февраля предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".
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