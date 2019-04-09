Путин об экологической ситуации в Арктике: Мишек жалко

Российский лидер напомнил о необходимости учитывать возможные риски для экосистемы региона при его освоении.

Президент РФ Владимир Путин считает самыми главными угрозами в Арктике экологические. По его мнению, они могут стать острее в связи с потеплением и с возможным экономическим освоением арктической зоны.

— А самые главные угрозы, самые большие, я думаю, что экологические, прежде всего. Мишек жалко, в данном случае — белых медведей. Но я образно говорю, вообще всю фауну, — сказал глава государства на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Путин заявил о необходимости учитывать возможные риски для экосистемы региона при дальнейшем освоении арктической зоны.

Кроме того, президент назвал тревожной тенденцией потепление в Арктике. Он уточнил, что в регионе это происходит в четыре раза быстрее, чем в остальном мире.