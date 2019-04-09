Путин порекомендовал почитать "12 стульев", чтобы понять отношения России и США

Так он ответил на вопрос о возможности его визита в столицу Соединённых Штатов Америки.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о взаимоотношениях РФ и США, порекомендовал почитать книгу Ильфа и Петрова "12 стульев". Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Международного арктического форума.

— У нас есть хорошая книга "12 стульев", и там есть такая фраза "Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада", но адреса не оставил. Ситуация должна созреть, — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, возможен ли его визит в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.

Говоря о США, президент ранее заявил, что санкции против России мешают развитию страны в сфере энергетики, однако мы всё равно ничего "не проспали". Российский президент также выразил уверенность в том, что будущее нашей страны не зависит от них.