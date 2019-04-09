Порошенко и Зеленского в случае неявки на дебаты заменит "маленький зверёк"

Животное будет "заворачивать своими ручками что-нибудь", а бегущая строка будет говорить, что кандидат не явился.

В случае неявки лидеров президентской гонки на Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко на дебаты 19 апреля их заменит маленький зверёк. Об этом сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания на совместном с ЦИК брифинге.

— На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера. Например, маленький зверёк будет заворачивать своими ручонками что-нибудь, — отметил он.

Изображение, по его словам, будет сопровождаться бегущей строкой: "Извините, кандидат ... не явился на дебаты".

Напомним, 19 апреля в 20:00 в студии "Общественного телевидения" должны состояться официальные, установленные ЦИК Украины дебаты Порошенко и Зеленского перед вторым туром президентских выборов. При этом кандидат-шоумен намерен провести дебаты с соперником на стадионе "Олимпийский" тоже 19 апреля, но в 19:00. Аласания считает, что политики вряд ли успеют приехать в телестудию к назначенному времени. А в ЦИК предупредили, что полемика на стадионе не может считаться дебатами из-за наличия агитационной символики.