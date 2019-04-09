Жириновский обвинил украинских экспертов в переутомлении Норкина

Политик считает, что они лишь чернят Россию, что, по его мнению, оказывает серьёзное давление на граждан страны.

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский обвинил украинских политологов и журналистов в переутомлении телеведущего Андрея Норкина и призвал перестать приглашать их в эфир российских телеканалов.

— Вот Норкина уже довели. Он человек интеллигентный, но вынужден каждый день вставать под потоки этой грязи, оказываться в эпицентре неуправляемого отрицательного азарта, — написал политик в своём telegram-канале.

Жириновский подчеркнул, что украинские политологи и журналисты "только и делают, что чернят" Россию, отметив, что у Норкина вполне мог случиться микроинсульт.

Как ранее писал Лайф, ведущий Андрей Норкин исчез из студии программы "Место встречи" на НТВ во время прямого эфира после дискуссии с журналистом Сергеем Лойко. Концертный директор Норкина Вячеслав Калашников сообщил, что журналист взял больничный из-за переутомления, большой нагрузки и нервов.